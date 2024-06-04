Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Çevreni Koru Geleceğe Hayat Ver’ sloganıyla düzenlenen şenlik geniş katılımla gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Çevreni Koru Geleceğe Hayat Ver’ sloganıyla düzenlenen şenlik geniş katılımla gerçekleştirildi.

Şenliğe ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra ilçe protokolü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Çevre bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasının öneminin bir kez daha vurgulandığı etkinlik Eşrefbey İlköğretim Okulu önünden start alan çevre yürüyüşüyle başladı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda devam eden çevre şenlik etkinliği öğrencilerin sıfır atık ürünlerinden oluşan defile gösterimi, geri dönüşüm atık parkuru yarışları, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ve diğer etkinliklerle sürdü.

GEBZE SİZİNLE NEŞE BULDU ÇOCUKLAR

Törende konuklara ve öğrencilere hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çevreye duyarlı hizmetlerin toplumumuzda çevre bilincinin hızla gelişerek yayılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla olacağını belirterek, çevre etkinliklerine desteklerinden ötürü teşekür etti.

Etkinliğe ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğrenci velileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.