Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir mermer üretim tesisinde meydana gelen iş kazası sonucu bir işçi hayatını kaybetti. İshak Yetim adındaki işçi, çalıştığı vinçten henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Yetim'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından Yetim'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, iş kazasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İş güvenliği uzmanları da tesis hakkında incelemelerde bulunarak kazanın oluşum nedenlerini araştırmaya başladı. Tesis yetkilileri ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.