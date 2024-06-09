Kocaeli Körfez'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çeken Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen yarışmada büyük başarıya imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve çalışanları ile atık üretimini en aza indirmek, israfı önlemek, doğal kaynakları korumak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla birçok sürdürülebilir uygulamayı hayata geçirdi.

Okul, 4 yıldır Erasmus projeleri, e-Twinning projeleri, Körfez Belediyesi ve TEMA gibi paydaşları ile çeşitli çevre programlarını da başarıyla yürütmektedir.Okulun yaptığı çalışmalar, sadece okul bünyesinde değil, bölge genelinde de çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Sıfır Atık Projesi Alanında İyi Uygulama Yapan Okul" kategorisinde il birincisi olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından "ÇEVRE BERATI" ile ödüllendirildi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Meral Şahin Günkut ve öğretmenlerine 5 Haziran dünya çevreyi koruma gününde "Çevre Berat"ı takdiminde bulunurken okulun çevre bilinci konusundaki çalışmalarını büyük bir takdirle karşıladığını belirterek, "Bu tür başarılar, sadece okulumuzun değil, ilimizin de gurur kaynağıdır. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına atılan her adım çok kıymetlidir. Bu bağlamda idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Okul Müdürü Meral Şahin Günkut, Çevre beratını alırken, başarının ekip çalışması sonucu olduğunu söyledi.

Berat takdimi, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.