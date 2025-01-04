Kocaeli TEM Otoyolu’nda, arızalanan bir otomobilin yol kenarına park etmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olay, İstanbul istikameti Körfez Kaşkaldere mevkiinde yaşandı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

38 NL 872 plakalı otomobilin arızalanmasının ardından, kamyon sürücüsü manevra yaparak kazadan kaçmaya çalıştı, ancak arkadan gelen araçların da karışmasıyla zincirleme kaza gerçekleşti. Kazada 34 GDA 661 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.