Çanakkale'den Kocaeli Valiliği'ne atanarak görev değişikliği yaşayan Vali İlhami Aktaş, veda ziyaretleri kapsamında Çanakkale İl Özel İdaresi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne giderek, kurumların yöneticileri ve personeliyle son bir kez bir araya geldi.

Veda ziyaretlerinde duygusal anlar

Vali İlhami Aktaş, veda ziyaretleri sırasında kurum müdürleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Her bir kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan ve teşekkür eden Vali Aktaş, Çanakkale'de geçirdiği süre boyunca yaşadığı anıları ve işbirliklerini paylaştı. Ziyaret esnasında, kurumların başarıları ve ekip çalışmaları hakkında övgülerde bulundu.

Yeni görevine iyi dilekler mesajı

Kurum müdürleri, Vali İlhami Aktaş’ın ziyaretinden memnuniyetlerini ifade ederek, kendisine destekleri ve katkıları için teşekkür etti. Yeni görevi için başarılar dileyen müdürler, Vali Aktaş’ın Çanakkale'deki hizmetlerinden dolayı minnettarlıklarını dile getirdi.

Vali İlhami Aktaş, Çanakkale'deki kurum ziyaretlerinde, görev süresi boyunca yaşadığı deneyimlerin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Kocaeli Valiliği'nde yeni görevinde başarılar dileyen Aktaş, Çanakkale'deki personel ve yöneticilere destekleri için teşekkür etti.