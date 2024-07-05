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Yelkenleriyle 8 Temmuz'da Marmara Denizi'ne açılacak sporcular, 5 gün boyunca dünya şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele edecek.

14 ülkeden 37 takım ve 74 sporcunun katılacağı etkinlikte, 6-7 Temmuz tarihlerinde katılım işlemleri yapılacak, 7 Temmuz'da açılış töreni gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 6-13 Temmuz tarihlerinde Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda düzenlenecek.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları"na ev sahipliği yapacak.

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