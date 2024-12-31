Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak’ta bir evde yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Doğal gaz kesintisi nedeniyle ısınmak için evde mangal yakan Halime Y., eşi Abdullah Y. ve çocukları Belinay (13), Bulem (8) ve Beril Y. (3) kömürden sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Halime Y., gece uyanarak aile bireylerini hemen uyandırdı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine hızla intikal etmesiyle aile bireylerine ilk müdahaleleri yapıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Komşuları anlattı

Olayın tanıklarından komşu Kuttusi Bayır, sabah saatlerinde yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"06.00-06.30 sıralarında ambulans ve polis ekiplerinin geldiğini gördüm. Kömürden zehirlendiklerini öğrendim. Abdullah Bey dışarıdaydı, kendisine yardımcı oldum ve ambulansa kadar götürdüm. Şükür ki durumları iyi."

Doğal gaz kesintisinin bölge genelinde bir sorun olduğunu belirten Bayır, ailenin bu nedenle mangal yaktığını söyledi. Ayrıca, "Yaktıktan sonra unutmuşlar mı, uyumuşlar mı bilmiyorum ama ufak bir kaza geçirdiler" diye ekledi.