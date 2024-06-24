Kocaeli'nin İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı bir iş merkezinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın, binanın 3'üncü katındaki bir masaj salonunda başladı ve hızla yayıldı. Alevler kısa sürede üst katlara sıçradı.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

Yangın ihbarının ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle iş merkezinin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, iş merkezinin camlarını kırarak yangına müdahale etti ve dumanın tahliyesini sağladı. Yoğun duman ve alevlerle mücadele eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı.

Dört iş yeri zarar gördü

Yangında masaj salonu tamamen yanarken, üst katlardaki 3 iş yeri de zarar gördü. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının ardından iş merkezinde büyük maddi hasar oluştu. Masaj salonu ve üst katlardaki iş yerlerinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının etkisiyle binada oluşan hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelere başladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesinin ardından gerekli tedbirlerin alınması ve benzer olayların yaşanmaması için yetkililer çalışma yapacak.