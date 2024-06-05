Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çınarların aktif ve mutlu yaş alması için hayatın her alanında ve her anında yanlarında olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim Projesi” kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sosyal ve kültürel etkinlikler içinde yer almasını sağlıyor.

Bu bağlamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde eğlenceli bir kamp programı hazırladı. Projede yer alan vatandaşlar, Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde ileri yaş egzersizleri, eğitim ve müzik dinletisinin yer aldığı yüksek motivasyonlu bir kamp geçirdi.

Aktif ve sağlıklı yaşlanmayı hedef edinen “Hayatın İçindeyim Projesi” kapsamında söyleşiler, ileri yaş egzersizleri, sağlıklı yaş alma ve sosyokültürel faaliyetler gerçekleştirildi. İleri yaş alan vatandaşların sosyalleşmelerine yönelik gerçekleşen kampta bireyler sabah sahil kenarında egzersizle güne başladı. Hazırlanan programda ileri yaş gruplarında sağlıklı beslenme ve obezite konulu eğitim düzenlendi. Ağaçların gölgesinde kitap okuyan bireyler gün içerisinde masa tenisi ve basketbol oynama fırsatı da buldu. Akşam yemeklerini gün batımında yiyen vatandaşlar ardından müzik dinletisi ve film gösterimiyle keyifli vakit geçirdi.

SAĞLIKLI VE KEYİFLİ YAŞ ALMA

Bu kapsamda düzenlenen kamp programı çerçevesinde Büyükşehir diyetisyenleri; “İleri yaş grubu ve aday bireylerde sağlıklı yaş almak nedir, nasıl hayata geçirilir?” başlığı altında eğitim verdi. Eğitimde yaş almaya bağlı vücudun yapı ve işlevlerinde oluşan değişikliklerin beslenmeye etkileri ve korunma yolları, yaşam biçiminde oluşan değişikliklerin beslenmeye olumsuz etkisi ve korunma yolları, kronik hastalıklar, bulundukları riskli faktörler, kullanılan ilaçların etkileri ve hastalıklarda beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Ayrıca eğitimde, “Obezite nedir?”, “Tanısı, beslenme tedavisi ve korunma yolları nelerdir?”, “Vücudumuzu ve özellikle de sindirim sistemimizi bilmenin sağlıklı yaş almaktaki önemi nedir?”, “Doğru bilinen yanlış beslenme davranışları ve sağlıklı beslenme nasıl sağlanır?”, “Egzersiz yapmanın ve hareketli yaşamanın faydaları nelerdir?”, Sağlıklı yemek tabağı nasıl oluşturulmalıdır?” gibi konular katılımcılara anlatıldı.