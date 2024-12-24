Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, 40 yaşındaki Funda Kaymaz, evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın 6. katında gerçekleşti.

Soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri evden silah sesi duyduktan sonra hemen 112 Acil Servis’e ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, daireye girdiklerinde Funda Kaymaz’ı tabanca ile kalbinden vurulmuş bir şekilde buldular. Sağlık ekipleri, Kaymaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.