Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ile yanında bulunan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Onur A'yı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuklara top almak için sokaklarda atık eşya topluyor

Çocuklara top almak için sokaklarda atık eşya topluyor

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.B, yanında bulunan tabancayla eniştesine ateş etti.

İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bir iş yerinde D.B. (22) ile eniştesi Onur A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tartıştığı enişte sini silahla vurarak yaraladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.