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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E, T.E. ve C.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan H.E, T.E, C.E. ile E.K. arasında tartışma çıktı.