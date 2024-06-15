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Kalp masajı yapılan Mehmet Y'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan baba ve çocukları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amatör balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Dalgaların Mehmet Y'yi de denize düşürmesi üzerine, Ömer Y. babasını ve kardeşini kurtarmak için denize atladı.

Babalı Mahallesi Harmankaya mevkisinde kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen, 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen Havvanur Y'nin kayarak denize düşmesi üzerine, Mehmet Y. (58) kayalıklardan kızını çıkarmak istedi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, fotoğraf çekilmek isterken denize düşen kişi ile babası ve ağabeyi boğulma tehlikesi geçirdi.

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