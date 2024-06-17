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Kınalı Sokak'ta karısının akrabalarına ait eve de ateş açan zanlı, polis ekiplerince Cemal Yılmaz Sokak'ta yakalandı.

Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alaattin K, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, Nurcan B'nin boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Salih B. (45), polis ekipleri tarafından arandığı sırada eşinin akrabası Alaattin K'yi de Dereli Sokak'taki evinin önünde tabancayla ateş ederek yaraladı.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kilis'teki sınır birliklerini ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kilis'teki sınır birliklerini ziyaret etti

Bölgeye gelen ekipler, Nurcan B'yi (33) bıçak ve tabancayla yaralanmış halde buldu.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'taki bir apartmanın 3. katından silah sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile akraba sını tabanca yla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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