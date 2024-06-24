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Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, 747 bin 52 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, 747 bin 52 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara da sıçradı.

Hacı Hasan Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin 3. katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangın da 4 iş yeri zarar gördü.

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