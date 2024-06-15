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Suda bot ve jetskiyle arama yapan ekipler, kıyıdan deniz yüzeyini tarayarak arama çalışması gerçekleştiriyor.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), jandarma ile Sahil Güvenlik ekipleri, diğer kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Çevredekilerin yardımıyla ismi öğrenilemeyen 2 kişiden biri sudan çıkarıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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