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Kaza nedeniyle söz konusu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tır da sıkışan sürücü ağır yaralandı.

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