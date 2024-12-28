Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş makinesi operatörünün kazı sırasında doğalgaz borusunu delmesi sonucu büyük bir tehlike yaşandı. Sızan gaz, 30 metreye kadar yükseldi ve 13 mahallenin gazı kesildi.

Kazı sırasında boru delindi

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi yakınlarındaki inşaat alanında meydana geldi. İş makinesi operatörü kazı yaparken yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Borunun delinmesiyle doğalgaz hızla sızmaya başladı.

Gaz 30 metre yüksekliğe ulaştı

Doğalgazın sızmaya başlamasıyla, gaz 30 metre yüksekliğe kadar yükseldi. Büyük bir tehlike oluşturan sızıntıya hemen müdahale edilmesi gerekti.

Ekipler hızla olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine PALGAZ, AFAD, sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, doğalgazı kapatarak sızıntıyı kontrol altına aldı.

13 mahallenin gazı kesildi

Bölgedeki onarım çalışmalarına başlanırken, doğalgaz borusundaki hasar nedeniyle 13 mahallenin gazı geçici olarak kesildi. Ekipler, borudaki hasarı onarıp gaz akışını yeniden sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.