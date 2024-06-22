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Evin bahçesindeki otomobil, ekipler tarafından vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza da, otomobilde sıkışan sürücü ve kardeşi Ahmet T. (40) yaralandı.

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