Genel Sekreter Baraçlı, Büyükşehir’deki ilk gününde üst yönetimle bir araya geldi, ‘’Önümüzdeki dönemde çok güzel çalışmalara imza atacağız” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, ilk çalışma gününde genel sekreter yardımcıları, iştiraklerin genel müdürleri ve daire başkanlarından oluşan üst yönetimle bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir’de görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyacağını ifade eden Genel Sekreter Baraçlı, ‘’Büyükşehir’deki tüm mesai arkadaşlarımızla önümüzdeki dönemde çok güzel işlere imza atacağımıza gönülden inanıyorum’’ dedi.

BÜROKRATLARLA BİR ARAYA GELDİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan ve Kent Bayramlaşmasında Kocaeli halkıyla ilk kez bir araya gelen Baraçlı, Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan toplantıda genel sekreter yardımcıları, iştiraklerin genel müdürleri ve daire başkanlarıyla koordinasyon toplantısı düzenledi. Büyükşehir’in devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleriyle ilgili detaylı bilgi alan Genel Sekreter Baraçlı, TBB Genel Sekreterliği yaptığı dönemde Kocaeli’yi yakından takip ettiğini ifade etti. Kocaeli’nin dünden bugüne Türkiye’ye örnek ve model olacak projelere imza attığına değinen Genel Sekreter Baraçlı, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ile birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki dönemde Başkanımız ve mesai arkadaşlarımızla birlikte çok güzel projelere ve çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” ifadesini kullandı.