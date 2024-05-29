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Kervansaray’ın tarihi dokusu içerisinde açılacak sergide; GÖLMEK’in 20 kurs merkezinde eğitim gören 1896 kursiyerin ürünleri yer alacak. İki gün açık kalacak sergide; el nakışı, el örgüsü, mefruşat, giyim, şiş dantel, iğne oyası, ahşap boyama, kırkyama, rölyef, amigurumi, çarpana dokuma, gemi maketi, tezhip, hat sanatı, geleneksel el sanatları, cilt bakımı, takı tasarım, Kat'ı sanatı, ebru sanatı gibi birçok branşlarda eğitimini tamamlayan kursiyerlerinin hazırladığı ürünler sergilenecek.

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları(GÖLMEK) kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru binlerce ürünler, 5-7 Haziran da açılacak yılsonu sergisinde sergilenecek. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK), yılsonu sergisine hazırlanıyor.

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