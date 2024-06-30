Kocaeli'nde trajik bir kaza sonucu şehit düşen polis memuru Cemalcan Ev'in acı haberi ülkeyi yasa boğdu. 29 Haziran tarihinde göreve giderken D-100 Karayolu'nda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Ev, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Törenin ardından Ordu'ya defnedilecek

Şehit polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, bugün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderilecek. Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı yer mezarlığında defnedilecek.