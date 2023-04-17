Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan ve araç konvoyu oluşan caddede ulaşım, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada, Ömür D. ile aynı araçtaki Kenan C. Sultan D. ve Ecrin D. ile diğer otomobilin sürücüsünün oğlu T.A. yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabaş Mahallesi'ndeki bir otoparktan Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ne çıkan Ömür D. idaresindeki 41 F 9571 plakalı otomobil, Aslan A'nın kullandığı 60 ADJ 893 plakalı otomobille çarpıştı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobil in çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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