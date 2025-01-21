Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yol kenarında kanlar içinde yatan bir adamın cesedi, çevredeki vatandaşların ihbarı ile bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş olan şahsı hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalar sonucunda, ölen kişinin 41 yaşındaki taksici Emre Bayram olduğu belirlendi.

Emre Bayram’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından yapılan incelemelerde Bayram’ın ticari taksisi, cesedin bulunduğu yerin yaklaşık 600 metre ilerisinde park halinde bulundu. Yetkililer, cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, olayın detayları netleşmeye çalışılıyor.