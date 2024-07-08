Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karasinekle mücadelede yenilikçi adım olarak Karasinek Kapanları'nı yaygınlaştırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların karasinek sorununa köklü bir çözüm getirecek çok etkili bir hizmeti hayata geçiriyor.

Özellikle Kurban Bayramı sonrasında artan karasineklerin önüne geçmek için tüm ilçelerde ve mahallelerde büyük bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, teknik ekiplerin uzman görüşleri neticesinde tespiti yapılan yüksek risk grubundaki üreme bölgelerinde karasinek kapanları dağıtılıyor. Özellikle tamamen ilaçsız bir çözüm olarak karşımıza çıkan bu yöntem, halk sağlığını ve çevreyi koruma açısından büyük bir önem taşıyor.

OLDUKÇA ETKİLİ BİR YÖNTEM

Geçtiğimiz yıl büyük bir başarı sağlayan bu etkili yöntem, bu sene de yoğun ilgi görüyor. Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte karasinek popülasyonunda ciddi artışlar gözlemlenirken, Büyükşehir’in vektörle mücadele birimi ekipleri, bu soruna karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. 12 ilçenin tamamında kırsal alanlarda yürütülen çalışmalarda, vatandaşlara karasinek kapanları dağıtılıyor ve vektörle mücadelede etkin bir çalışma sergileniyor.

Daha önceki çalışmalarda yalnızca ahır sahiplerine dağıtılan karasinek kapanları, bu yıl Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği yüksek risk grubundaki tüm vatandaşlara ulaştırılıyor. Karasinek sorununa karşı yapılan mücadelede vatandaşların büyük memnuniyetini kazanıyor. Vatandaşlar, Büyükşehir’in bu yenilikçi ve etkili hizmetini takdir ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti, sadece kapan dağıtımı ile sınırlı kalmıyor. Ekipler, dağıtımın ardından kurulum ve bakım konularında da vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Böylece, kapanların en etkili şekilde kullanılması ve karasinek sorununun minimuma indirilmesi hedefleniyor. Belediyenin bu proaktif yaklaşımı, çevre sağlığını koruma ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma amacı taşıyor.