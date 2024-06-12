Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Kartepe İzmit Caddesi’nde termoplastik yol çizgileri de çekilerek trafik düzeni sağlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmaları tamamlanan Kartepe İzmit Caddesinde yol ve yaya geçidi işaretlemesi tamamlandı. Bu işaretlemelerde kullanılan yüksek performanslı termoplastik yol çizgileri; trafiği düzenli hale getirmenin yanı sıra sürücülerin gece ve gündüz şeritlerini ve yaya geçitlerini daha rahat görmesini sağlıyor.

ÜSTYAPI YENİLENDİ

Kartepe’nin önemli arterlerinden İzmit Caddesinin üstyapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. 1,1 km uzunluktaki İzmit Caddesi, Rahmiye’den Arslanbey’e ve Balaban’a ulaşımın sağlandığı işlek bir cadde. Asfaltlamanın yanı sıra İzmit Caddesini mineral parke yaya kaldırımı ve dekoratif aydınlatma direkleriyle donatan Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’ye prestij bir cadde daha kazandırdı. Genişletme çalışmalarının yapıldığı Kartepe İzmit Caddesinde taş duvar imalatları da yapılarak caddenin her iki tarafında mineral parke yaya kaldırım tamamlandı. Binder asfalt serimi yapılan caddede yol çizgileri de çekilerek, güvenlik ve trafik düzeni sağlandı.