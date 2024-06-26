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İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Kuyucak'ta tırın otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Kuyucak'ta tırın otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı

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