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Çayırova ilçesinde 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Çoğaç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. ​​​​​​​

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan D.G, B.Y, O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B (39) ile T.Ö. (33), sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren D.G. (17) ile gözcülük yapan B.Y'nin (20) yakalanmasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

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