Büyükşehir tarafından il genelindeki okullarda yürütülen çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri aralıksız devam ediyorKOCAEL (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyada çevre ve doğanın korunmasına yönelik gerçekleşen çevre hareketleri arasında yerini alan ‘Sıfır Atık’ projelerini verdiği eğitimlerle destekliyor. Bu kapsamda örnek ve koordineli çalışmalar yürüten Büyükşehir'in eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları hız kesmiyor. Buna göre farkındalığın ve duyarlılığın arttırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından ilkokullarda “Çevre ve Sıfır Atık” konulu eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar kent genelinde 35 ayrı okulda verilen Sıfır Atık Eğitimleri ile yaklaşık 5 bin öğrencinin geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi olması sağlandı.

ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan interaktif film ile okullardaki akıllı tahtalar kullanılarak, her yaş grubuna farklı bakış açısıyla atıkların kaynağında ayrı toplanmasının önemi, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve israfın önlenmesi konularında farkındalık kazandırılması ile ayrıştırılan atıkların sonrasında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması anlatılıyor.

5 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Eğitim sonrasında plastik azaltımına dikkat çekmek amacıyla öğrenciler ile birlikte bez sırt çantası boyama etkinliği yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından şuana kadar 35 ayrı okulda verilen uygulamalı ve teorik ‘Sıfır Atık Eğitimleri’ ile yaklaşık 5 bin öğrenciye çevre bilinci aşılandı.