Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, kendisine takıntılı olduğu iddia edilen Erhan Derse tarafından tabancayla vurularak öldürülen hemşire İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç (23), memleketleri Sakarya’nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Olay, dün akşam saatlerinde Kartepe Ataevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Derse, apartman önünde hemşire İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç’e tabancayla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği iki kardeş ağır yaralanırken, saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İpek Genç, kardeşi Abdullah Barış Genç ve saldırgan Erhan Derse kurtarılamadı.

Gözyaşlarıyla uğurlandılar

İpek Genç ve Abdullah Barış Genç’in cenazeleri işlemlerinin ardından memleketleri Sapanca’ya getirildi. Baba evinde helallik alındıktan sonra Sapanca Yeni Camii’nde cenaze namazı kılındı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş, yakınlarının gözyaşları arasında Kemer Aile Kabristanlığı’na defnedildi.