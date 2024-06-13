İnsan sağlığına değer veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alanlarda ilaçlama yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince, kurbanlık satış alanlarında başta karasinek olmak üzere sivrisinek ve kene gibi zararlılara karşı kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalar, halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla yapılıyor. Kurban çadırlarının etrafındaki gübrelik alanlar düzenli olarak ilaçlanarak, tehlikeli haşerelerin üremesi engelleniyor. Böylece, özellikle karasinek gibi vektör özelliği taşıyan canlıların çoğalmasının önüne geçiliyor. Bu önlemler sayesinde vatandaşlar kurban alım satım işlemlerini daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştiriyor. İnsan sağlığına değer veren Büyükşehir, Kurban Bayramı süresince devam edecek ilaçlama çalışmalarıyla vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini hedefliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, insan ve hayvan sağlığını korumak amacıyla özverili bir çalışma sergiliyor. Çayırova, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele gibi bölgelerde konuşlandırılan kurban pazarlarında, ekipler günlük periyotlarla düzenli ilaçlama çalışmalarını bayram öncesi ve bayram süresince sürdürecek. Bu kapsamda, söz konusu bölgelerde oluşturulan kurban pazarlarında, ekip üyeleri titizlikle çalışarak sağlık risklerini minimize etmeyi hedefliyor. İlaçlama çalışmalarıyla birlikte, pazarda oluşan atıkların bertarafı da özenle gerçekleştirilerek, her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalar aynı titizlikle sürdürülecek. Yetkililer, bu önlemlerin insanların ve hayvanların sağlığını korumak için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

KURBAN ALIŞVERİŞİNDE SAĞLIK GARANTİSİ

İnsan ve hayvan sağlığının korunması önceliğini benimseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mübarek bir ibadet olan kurban alışverişinin sağlıklı ortamlarda gerçekleşmesi için kararlılıkla çalışıyor. Pazar yerlerinde gerçekleştirilen ilaç uygulamalarıyla, karasinek, sivrisinek, haşere, larva ve erginlerine yönelik risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.