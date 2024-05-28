KOCAELİ (AA) - Yüksek teknoloji endüstriyel otomasyon robotları geliştiren Bluepath Robotics'in Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kurduğu fabrika törenle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, fabrikada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yüklerin otonom olarak ölçülebilir ve yönetilebilir şekilde taşınmasının gerek iş gücü güvenliği, gerek otonom sistemlerin yazılımının geliştirilmesi açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik Lideri Erhan Köseoğlu da Ford Otosan'ın, üretim alanları içerisinde ihtiyaç duyduğu lojistik çözümleri sunmak amacıyla başlayan robotik mühendislik hikayesinin bugün Bluepath Robotics adı altında daha inovatif, yenilikçi ve uçtan uca teknolojik çözümler sunan şirket haline dönüştüğünü anlattı.

Şirketin stratejik öncelik alanlarında, ekosistem içindeki katma değerini artırabilmek ve yenilikçi teknolojiler geliştiren hevesli girişimcilerle işbirliğini güçlendirebilmek amacıyla 2019'da Türkiye otomotiv sektörünün ilk kurumsal girişim sermayesi olan "Driventure"ı hayata geçirdiklerini hatırlatan Köseoğlu, Bluepath Robotics'in de Ford Otosan'da bu hayalin parçası olarak inovasyon fikriyle doğduğunu ifade etti.

Köseoğlu, Bluepath Robotics'in bir start-up mantığıyla büyüdüğünü ve ortaya çıkardığı ürünlerin son kullanıcısına ulaştığına değinerek, şöyle devam etti:

"Bugün burada gururla bir araya gelmemize vesile olan yeni şirketimizin kendi fabrikasını kurması, Ford Otosan'ın sürdürülebilir ve öncü ruhunu güçlendirme vizyonumuzda ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bugünü bizim için değerli kılan ana unsurlardan biri de bilgi ve birikimini yenilikçi düşünce ve heyecanıyla bir araya getiren fabrikalarımızdaki ihtiyaçlardan sektörel fırsatları keşfeden, bunu kurum içi girişimcilik uygulamalarımız ile büyüten arkadaşlarımızın yine Ford Otosan çatısı altında ancak inovasyon odaklı yepyeni şirketin parçası olmaları. Çalışma arkadaşlarımızın girişimci ruhunu böyle fırsatlarla desteklememiz ve bu hayalleri mümkün kılmaları bizler için son derece gurur verici."

- "Ford Otosan olarak kendilerini her zaman destekleyeceğiz"

Bluepath Robotics'in, Ford Otosan'ın ihtiyaçlarına ek olarak şimdiden ağır sanayi, lojistik, e-ticaret, kimya ve gıda başta olmak üzere birçok pazara ulaşmaya ve hizmet vermeye başladığını aktaran Köseoğlu, "İnanıyoruz ki, bu sadece bir başlangıç. Bugün otonom mobil robot teknolojileri alanında değerli başarılar elde edeceğine inandığımız Bluepath Robotics, uçtan uca lojistik yazılım ve donanım çözümleri üretecek, sonrasında rotasını fabrika ve lojistik alanında bir ekosistem sağlayıcı olmaya doğru çevirecek. Bu yolculukta Ford Otosan olarak bizler de kendilerini her zaman destekleyeceğiz." diye konuştu.

Köseoğlu, bu tür girişimlerin sadece Ford Otosan'ın değil, aynı zamanda ülkenin geleceği için de son derece değerli olduğunun altını çizerek, bu fabrikanın açılışının Türkiye'nin global mecrada üretim ve lojistik alanındaki potansiyeli ile rekabet gücünü arttıracağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, Koç grubu adına Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik Lideri Erhan Köseoğlu, fabrikanın açılış kurdelesini kesti. Daha sonra katılımcılara fabrika gezdirilerek, geliştirilen ürünler hakkında bilgi verildi.

- "Bu sene 10 milyon avroluk ciro hedefliyoruz"

Bluepath Robotics Genel Müdürü İsmail Hakkı Savcı, AA muhabirine, firmanın 5 yıl önce Ford Otosan'ın bir inovasyon kampanyasında fikir olarak doğduğunu anlattı.

Ekibin yaklaşık 3 yıl Ford Otosan içerisinde Bluepath Robotics'in yazılım ve donanımını geliştirdikten sonra kasım ayından itibaren Ford Otosan girişimi ayrı şirket olarak yoluna devam ettiğini aktaran Savcı, "Bluepath Robotics özellikle akıllı otonom mobil robot geliştirme üzerine konumlanmıştır. Bunun yanı sıra akıllı otonom mobil robotların destekleyici olan sistem yazılımları, görüntü işleme yazılımları gibi ana yazılımları da gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır." şeklinde konuştu.

Savcı, üç ana tipte otonom mobil robotlarının bulunduğu bilgisini vererek, "Bunların varyantlarıyla 10 tip otonom robot geliştirmiş durumdayız. Bunlar çekici otonom robotlar, taşıyıcı robotlar ve forklift işini gören otonom robotlardan oluşmaktadır. Bu açılışımızla otonom mobil forkliftimizin de lansmanını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bu sene 10 milyon avro ciro hedeflediklerini ve bunun yüzde 20'sini AR-GE çalışmalarında kullanacaklarını aktaran Savcı, "Şu ana kadar Amerika ve Romanya'ya ihracatlarımızı gerçekleştirdik. Şu anda özellikle İngiltere, Amerika ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'ne, Romanya'ya aynı şekilde ihracatımızı gerçekleştirmeyi planlamaktayız." ifadesini kullandı.

- "Amacımız globalde lider firmalardan biri olmak"

Bluepath Robotics Ticari Faaliyetler Lideri (CCO) Fehim Düzgün ise ürünlerini tamamen donanımlarıyla, yazılımlarıyla yurt içinde ürettiklerini vurguladı.

Otonom mobil robot pazarının Türkiye ve dünyada çok hızlı büyüyen bir sektör olduğuna dikkati çeken Düzgün, şunları kaydetti:

"Yani aslında büyüyen, teknolojinin geliştiği ve robotik endüstrisinin hızla büyüdüğü bir sektör diyebiliriz. Bu anlamda bizim de bulunduğumuz bu sektörde amacımız globalde lider firmalardan biri olmak. Türkiye pazarı tabii ki bizim için öncelikli pazar ama ilave olarak Almanya, Amerika, İngiltere pazarlarında da aktif rol almak, önümüzdeki dönemlerde Almanya ve Amerika'da ofis açarak oradaki potansiyel müşterilere de hizmet sunmak hedeflerimiz arasında."



