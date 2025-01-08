Kocaeli'de bir özel okulda çalışan öğretmen, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Öğretmenin "sizi ödüllendireceğim" diyerek dışarıya çıkardığı öğrencileri taciz ettiği öne sürüldü.

Kocaeli Kartepe'deki bir özel okulda, öğretmen M.A.'nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

M.A.'nın "sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri fiziksel temas suretiyle taciz ettiği iddia edildi.

Gözaltına alındı

Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti.

M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Öğretmen M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.