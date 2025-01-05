İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö. (35), evlerinin önünde park yeri bulamayınca araçlarını sokağın karşısına park etmek istedi. Bu sırada komşuları, aracın oraya park edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ateş açıldı

Komşulardan H.A., evinden aldığı tabancayla kardeşlere ateş açtı. Muhammet Ö. bacağından yaralanırken, araçla hareket eden Emre Ö. de kurşunların hedefi oldu ve direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir kamyonete çarptı. Olay yerinden kaçan H.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı; ancak Emre Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltılar ve hukuki süreç

Olayın ardından H.A. ile kavgaya karıştığı belirlenen Muhammet Ö. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Muhammet Ö. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.