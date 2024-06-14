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Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 16 Haziran 2024 Pazar gününden 23 Haziran Pazar gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş’ye bağlı parkomatlar, Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz olacak KOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

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