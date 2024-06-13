Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri, kent genelindeki mavi bayraklı plajlarda vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmelerini sağlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlara güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Büyükşehir Zabıtası, 2024 yılı deniz sezonuna hazır. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Büyükşehir’in çevre yatırımlarıyla aldığı 9 ayrı mavi bayraklı plajda vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmelerini sağlayacak.

VATANDAŞIN HUZURU SAĞLANACAK

Yaz sezonu boyunca sahillerde denetimlerini sürdürecek olan Büyükşehir Zabıtası herhangi bir olumsuzluk ve şikâyet karşısında gereken müdahalede bulunacak. Ekipler ayrıca olası adli vakalarda konuyu güvenlik güçlerine intikal ettirecek. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yine plajlarda seyyar satıcı, dilenci, izinsiz afiş, park yasakları ve çadır kurma konusunda vatandaşları rahatsız edecek unsurlara hiçbir şekilde izin verilmeyeceği ve gerekli tüm denetimlerin büyük bir titizlik içerisinde yürütüleceği bildirildi.

80 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı 80 personel, deniz sezonunun açılış tarihi olan 15 Haziran itibariyle 9 mavi bayraklı plajda 7/24 esasına göre devriye atarak vatandaşların huzuru için görev yapacak.