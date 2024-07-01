KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 154 sikke ele geçirildi Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 154 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mezar başı heykeli ve 6 mezar taşı sütunu ele geçirildi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: aa