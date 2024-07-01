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Şüphelinin evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mezar başı heykeli ve 6 mezar taşı sütunu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

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