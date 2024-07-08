KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız 11 bungalov ve benzeri yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, mevzuata uygun, planlı ve sağlıklı kentsel yapılaşmanın sağlanması hedefiyle kontrol ve denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Mevzuata aykırı yapılar tespit edildiğinde yasal sürecin ardından yıkım işleminin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yasal süreci tamamlayan Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta müdürlükleri ile jandarma ekipleri, alınan önlemler sonrasında Uzuntarla Mahallesi SEKA Kamp çevresinde bulunan, kaçak olduğu tespit edilen 11 bungalov ve benzeri yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz düzenli olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da hepimizin geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.