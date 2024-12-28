Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede aracı sararken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Olay, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili durdurup kendini dışarı attı. Ancak araçtan kısa süre sonra alevler yükselmeye başladı. Sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi yangını söndürdü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Neyse ki yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, polis olayın çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.