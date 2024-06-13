KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaşırken, sıcaktan bunalanlar sahil ve parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Kuşlar parklardaki süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, sahipsiz hayvanlar ağaçların gölgesine sığındı.
Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Bulvarı'nda ise sakinlik gözlendi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte yarın yer yer sağanak bekleniyor, hava sıcaklığının ise en yüksek 35 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: aa