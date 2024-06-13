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Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte yarın yer yer sağanak bekleniyor, hava sıcaklığının ise en yüksek 35 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Bulvarı'nda ise sakinlik gözlendi.

Hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaşırken, sıcaktan bunalanlar sahil ve parklardaki gölge lik alanlarda vakit geçirdi.

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