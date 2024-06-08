Kocaeli'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan ya da yanlış okula giden adaylara, trafik polisleri tarafından özel destek sağlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Kocaeli'de de yoğun bir katılımla başladı. Ancak, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı adaylar yanlış okula gitme ya da trafik yoğunluğu nedeniyle geç kalmak durumunda kaldılar.

Polisten hızlı müdahale

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sınav saatinde yoğun trafik olabilecek bölgelerde özel önlemler aldı. Özellikle sınav yerlerine yetişmekte zorlanan adaylara destek olmak amacıyla motosikletli trafik polisleri seferber edildi. Bu sayede, sınav saati yaklaşırken yanlış okula giden veya trafikte takılan adaylar, polis ekipleri tarafından sınav yerlerine yetiştirildi.

Emniyet Müdürlüğü Açıklaması

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, sınav günü trafik güvenliğinin sağlanması için özel önlemlerin alındığı belirtildi. Sınav saatinde trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve adayların sınav yerlerine zamanında ulaşmalarını sağlamak için titizlikle çalışıldığı vurgulandı. Ayrıca, trafik güvenliği ile ilgili çalışmaların sürekli olarak devam edeceği ifade edildi.