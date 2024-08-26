Polis uyandırdı, "otel parası alacağız" dedi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 70 numaralı halk otobüsünde sızan genç, şoför ve yolcular tarafından uyandırılamayınca polis çağrıldı.
Polisin esprili müdahalesi
Polis, genci “Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım.” diyerek uyandırdı. O anlar, başka bir yolcu tarafından kaydedildi.
Sağlık ekiplerine teslim edildi
Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edilerek durumu kontrol altına alındı. Görüntüler, izleyenleri güldürdü.
Editör: Sezin Türkyılmaz