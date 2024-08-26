Polis uyandırdı, "otel parası alacağız" dedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 70 numaralı halk otobüsünde sızan genç, şoför ve yolcular tarafından uyandırılamayınca polis çağrıldı.

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Polisin esprili müdahalesi

Polis, genci “Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım.” diyerek uyandırdı. O anlar, başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

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Sağlık ekiplerine teslim edildi

Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edilerek durumu kontrol altına alındı. Görüntüler, izleyenleri güldürdü.

Editör: Sezin Türkyılmaz