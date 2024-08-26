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Polis, genci “Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım.” diyerek uyandırdı. O anlar, başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde 70 numaralı halk otobüsünde sızan genç, şoför ve yolcular tarafından uyandırılamayınca polis çağrıldı.

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