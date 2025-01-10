Kocaeli’de 30 yaşındaki E.Ö., PUBG isimli çevrimiçi oyun aracılığıyla tanıştığı 11 yaşındaki B.Ö.’ye yönelik istismar iddialarıyla yargılanıyor. Olay, çocuğun ailesinin durumdan şüphelenip şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

Cami tuvaletinde istismar etti iddiası

İddiaya göre, 2023 yılında PUBG üzerinden tanışan E.Ö. ve B.Ö., çevrimiçi iletişimlerini sürdürdü. E.Ö., Gölcük’te buluştuğu çocuğu cami tuvaletinde istismar etti. Ayrıca tehditlerle B.Ö.'den çıplak fotoğraf ve videolar istediği öne sürüldü. Korkutulan çocuk, bu talepleri yerine getirdi.

Ailenin çocuğun davranışlarındaki değişiklikten şüphelenmesi üzerine durum polise bildirildi. E.Ö. ilk ifadesinde serbest bırakılırken, başka bir çocuğa yönelik benzer bir istismar şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede neler oldu?

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık E.Ö., SEGBİS sistemiyle ifade verdi. Suçlamaları reddeden E.Ö., mağdur ile sadece PUBG’de tanıştıklarını ve birlikte yemek yediklerini iddia etti.

B.Ö. ise daha önceki duruşmalarda verdiği ifadelerde, sanığın kendisini tehdit ettiğini, fotoğraf ve video talep ettiğini, korktuğu için bu talepleri yerine getirdiğini ve cami tuvaletinde istismara uğradığını söyledi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.