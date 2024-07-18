Bunlar da ilginizi çekebilir

D-605 kara yolunda seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 APV 561 plakalı tır dün, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden 38 AFN 983 plakalı ve Şenol Kaya idaresindeki 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı.

Kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan tırın sürücüsü ise jandarmaya teslim oldu.

Öte yandan kazada yaralanan baba Şenol, anne Hatice ve Elif Kaya'nın (9) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

D-605 kara yolunda, tırın kontrolden çıkarak önünde seyreden 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan Miray Kaya (15), tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.