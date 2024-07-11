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Otoyolda durdurulan bir tırda narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, dorsenin taban kısmına gizlenmiş 116 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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