Kocaeli'de, Kefken Sapağı Yulaflı Köprüsü yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savruldular

N.K. idaresindeki hafif ticari araç ile M.E. yönetimindeki otomobilin çarpışmasının ardından her iki araç da savrularak kazaya sebep oldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılara ilk müdahale yapıldı. 15 yaşındaki Eymen B. hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam etmektedir.