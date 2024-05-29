Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ulaşım imkânlarından güvenli ve konforlu bir şekilde faydalanabilmesi için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir bu zamana kadar 7 bin 25 araç denetledi.

KOORDİNELİ DENETİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, personel ve okul servis araçlarının mevzuatlara uygun bir şekilde çalışmalarına yönelik denetim ve kontrollerini rutin olarak gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla korsan servis ve P plaka başta olmak üzere özel halk otobüsleri ve ticari taksileri denetliyor. Denetimler Kocaeli İl, İlçe Trafik Emniyet ve Jandarma ekipleri ile beraber koordineli bir şekilde yapılıyor.

7 BİN 25 ARAÇ DENETLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denetim görevlileri, Emniyet Trafik ve Jandarma ekipleriyle birlikte belirlenen sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde bu zamana kadar 3 bin 863 P plakalı servis aracı, bin 42 T plakalı ticari taksi ve 2 bin 120 özel halk otobüsü olmak üzere 7 bin 25 araç denetledi.

UKOM’A 14 BİN 596 ŞİKAYET

Yapılan kontrollerde araç sürücülerinin belediye tarafından verilen şoför kartı, yıllık güzergâh izin belgeleri, araç temizliği, araçların güzergah ve saatlerinde kalkış kontrolleri sağlanıyor. 2024 yılı içinde 44 servis aracına korsan servis uygulaması yapıldı. UKOM tarafından güzergâh ihlali yapan araçlar tespit edilip işlemleri yapılırken, 153 üzerinden gelen bütün şikâyetler araç içi kameralardan izlenip tespit ediliyor. Yapılan şikâyet üzerine belirlenen kusurlu olan araçlara işlem yapılıyor. 153 Çağrı Merkezi’nden UKOM'a gelen 14 bin 596 şikâyet ise ekipler tarafından sonuçlandırıldı.