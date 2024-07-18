KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beton santrali inşaatında çalışan vincin elektrik teline temas etmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
D-605 kara yolu Çakırcaali Mahallesi mevkisinde beton santrali inşaatında çalışan vincin ucuna bağlı demir halat, elektrik tellerine temas etti.
Vinçteki 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: aa