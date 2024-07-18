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Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MSB, İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 5 helikopter görevlendirdi

MSB, İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 5 helikopter görevlendirdi

D-605 kara yolu Çakırcaali Mahallesi mevkisinde beton santrali inşaatında çalışan vincin ucuna bağlı demir halat, elektrik tellerine temas etti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beton santrali inşaatında çalışan vincin elektrik teline temas etmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

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