KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beton santrali inşaatında çalışan vincin elektrik teline temas etmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

D-605 kara yolu Çakırcaali Mahallesi mevkisinde beton santrali inşaatında çalışan vincin ucuna bağlı demir halat, elektrik tellerine temas etti.

Vinçteki 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

MSB, İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 5 helikopter görevlendirdi MSB, İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 5 helikopter görevlendirdi

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: aa