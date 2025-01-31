Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, D100 Karayolu’nda yaşanan zincirleme kazada iki kişi yaralandı. Olay, Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde İstanbul istikametinde seyir halindeyken meydana geldi.

Otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü

Edinilen bilgilere göre, 41 VG 674 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, önündeki 34 BAG 032 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar gördü ve hurdaya döndü. 41 VG 674 plakalı araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralandı.

Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan alkol testinin ardından sürücü Ali K.’nın alkol testinin negatif olduğu öğrenildi.