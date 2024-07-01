Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, turizm bölgelerinde parke yolları yenilediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi kentin önemli turizm bölgelerinden Kartepe alabalık tesisleri bölgesinde ve Kandıra Kerpe’de parke yol yenileme ve bakım çalışmaları yaptı. Yaz aylarında turist popülasyonunun arttığı Kerpe sahili ve Kartepe alabalık tesisleri bölgesinde yıpranmış parke yollar Yol Bakım Timi tarafından yapılan çalışma ile yenilendi.

KENT GENELİNDE

Büyükşehir Yol Bakım Timi, kent genelinde başta ana arterler, bulvar ve caddeler ile köy yollarında, kaldırımlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları ile hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini de aksatmadan bakım ve onarım çalışması yapıyor. Yol Bakım Timi, kent genelinde 7/24 birçok farklı noktada, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriyor.